ATTOLINI LO ENTREGÓ

Cuentan en La Laguna que detrás de las detenciones del ex secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías “N” y su esposa, estaría la mano del ya casi no diputado, el frenético Antonio Attolini, quien ya se la tenía sentenciada al que por tanto tiempo fue su némesis. Incluso, se afirma que fue el propio Attolini quien dio la primicia de la detención, filtrando la información tan luego que la FGR le confirmó que el operativo había concluído con éxito.

Attolini, quien se la ha pasado de fracaso en fracaso los últimos años, por fin pudo cantar victoria y vaya que lo celebro en grande . A la publicación que con ese motivo publicó en sus redes sociales hasta música le puso, y para que se notara que estaba mas que contento, eligió el famoso Huapango de José Pablo Moncayo para acompañarla.

Otro que estuvo involucrado en las denuncias contra los detenidos fue el senador LUÍS FERNANDO SALAZAR, pero a éste, luego de la regañada pública que le puso la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, ni ganas le quedaron de celebrar.

¿VANDALISMO? LA CFE MIENTE

El pasado 31 de agosto hubo un mega apagón que afectó una buena parte de la península de Yucatán. En aquella ocasión, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad atribuyeron la falla que dejó a oscuras a millones de personas a supuestos actos de vsandalismo.

La semana pasada, cuándo por culpa de los apagones de la CFE más de 300 mil saltillenses se quedaron sin servicio de agua potable, la Comisión volvió a utilizar el mismo pretexto: el vandalismo.

Pero eso es una vil mentira. Los “apagones del bienestar” se están presentando cada vez con mayor frecuencia en prácticamente todo el país. En las últimas semanas, las afectaciones se han sentido en Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón y Monclova, así cómo en Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Mérida y en gran parte de la república.

NO HAY ENERGÍA SUFICIENTE

Los expertos en el tema señalan que las causas son, principalmente, fallas coyunturales y debilidades estructurales de la red eléctrica derivadas de la falta de mantenimiento y de inversiones en el sector eléctrico a partir de 2018, es decir, cuando la 4t llegó al poder.

La demanda de energía sigue creciendo, pero en cambio no lo han hecho las redes de generación, transmisión y distribución. Además, las líneas de alta tensión, las subestaciones y los transformadores no han recibido el mantenimiento adecudado, por lo que cada vez se presentan más fallas graves.

La CFE no tiene dinero para invertir. Pero en cambio, si tuvo mucho para gastar en la compra de carbón a un “coyote” de aquíe de Coahuila, que se podía dar el lujo de comprar cada año un nuevo lamborghini. Ahí está las paradoja que estamos viviendo en México. Tal vez a ese vándalo sea al que se refieran cuando quieren encontrar un culpable para el desastre que estamos padeciendo.

HISTÓRICO MOMENTO

Magnífico en todos los aspectos el Campeonato Mundial de Tiro con Arco celebrado este fin de semana en Saltillo. La organización fue impecable y el evento, sin duda uno de los más importantes que se hayan llevado a cabo en toda la historia Coahuila. Tener aquí a los mejores del mundo en cualquier disciplina se dice fácil, pero conseguirlo es impresionante.

Por cierto, uno de los funcionarios que estuvo muy atento durante el evento fue CÉSAR IVÁN MORENO, quien por lo pronto ya les echó el ojo a los proveedores que montaron el espectáculos de luces durante la ceremonia de inauguración. Para el 450 aniversario de Saltillo, no sería raro que los volvieramos a ver por éstos rumbos.

IMÁGENES QUE HABLAN

Y hablando de eventos exitosos, dentro de las miles de fotografías que circularon tras la celebración de la cabalgata de Sabinas, hubo dos que no se pueden pasar por alto. En la primera, aparecen muy sonrientes el gobernador MANOLO JIMÉNEZ y el senador GABRIEL JIMÉNEZ, con la camisa oficial de la cabalgata en colores blanco y verde “Mejora” y sombrero texano. Es de esas fotografías que no requieren explicación. En la otra, aparecen los dos más fuertes aspirantes a la alcaldía de Piedras Negras, SONIA VILLARREAL y MEMO RUÍZ, junto con el secretario de Organización del PRI, DIEGO RODRÍGUEZ CANALES. Dicen que una imagen dice más que mil palabras, y en estos casos, así fue.

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