ANIVERSARIO DE TORREÓN I

Nuestra gran ciudad de Torreón cumpirá el próximo día 15 de septiembre un aniversario más de su elevación a la categoría política de ciudad, por tal motivo, considero pertinente dar a conocer en este artículo lo más trascendente de este gran acontecimiento, para que se conozca todo lo relativo al decreto del Congreso del Estado de Coahuila que se dictó para el efecto de darle a la Villa del Torreón la categoría de ciudad, esto en razón de que es uno de los acontecimientos históricos más importantes de nuestra gran ciudad.

En el mes de abril de 1848, ante el Juez Primero de Primera Instancia de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, aconteció la recepctoría por falta de escribano público, los señores don Leonardo Zuloaga y don Juan Ignacio Jiménez, adquirieron la hacienda conocida como San Lorenzo de la Laguna, la cual se encontraba situada en los estados de Coahuila y Durango, posteriormente en el año de 1852 se dividió la mencionada hacienda para el efecto de poner fin a la problemática que vivían los dos propietarios de la hacienda, ante el Juez designado don Mario Delgado, quedando Zuloaga propietario de los terrenos ubicados en Coahuila y Jiménez en los de Durango.

En el año de 1850 Zuloaga ordenó a su administrador, don Pedro Santa Cruz, construir una cuadra la cual se levantó en cuatro manzanas de cien varas por lado y una sola puerta por el lado oriente, construyéndose en la esquina sureste “un torreón” para vigilancia de los alrededores. El torreón en cita dio lugar para que todos los vecinos de la cuadra construída por Zuloaga, señalaran a tal propiedad bajo el nombre de “Torreón”, tal y como obra en el archivo de la Parroquia de Viesca, Coahuila, en la cual en el registro de los bautismos se lee que los que fueron bautizados en tal parroquia se decía que eran originarios del “Rancho del Torreón”, señalando como dato interesante que no pocos de ellos le daban el nombre de “Rancho del Torreón”.

Como es de advertirse hasta este espacio, nuestra gran ciudad no tuvo necesidad de recurrir a personajes, hechos o fechas históricas para que se le impusiera un nombre que lo identificara como una entidad para reconocerla como un centro de población, pues el Torreón que se edificara dentro de la cuadra que don Leonardo Zuloaga ordenara construir, fue suficiente para que se le identificara, imponiéndole desde la fundación de la cuadra el nombre del Torreón que lo distinguía de todas las construcciones y poblaciones que estaban construídas en sus imediaciones, sino que el Torreón siempre lo identificó y le proporcionó su nombre.

Es de importancia dar a conocer que el 4 de septiembre de 1868, una fuerte avenida en que las aguas del río Nazas subieron corriente natural que tenía, derribó el Torreón y la cuadra con todo y casa. (Continuará)