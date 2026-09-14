CÁPSULAS SARAPERAS

La Facultad de Economía

En esta ocasión te platico la historia de una institución muy saltillense en la cual por 59 años y contando se han formado profesionales de la economía, me refiero a la hoy Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Sus orígenes se remontan al año de 1949 cuando la maestra Julia Martínez junto a otras maestras de la Escuela Normal se organizaron para fundar la secundaria nocturna gratuita para trabajadores, con el apoyo del Dr. Mariano Narváez, personaje cuya historia y vida bien merece una Cápsula Sarapera.

Cuando la primera generación de esta secundaria terminó sus estudios, año de 1952, el mismo Dr. Mariano Narváez se organizó para fundar la preparatoria nocturna para trabajadores, siendo su primera directora la cofundadora maestra Julia Martínez. Trascurrieron 14 años para que el Doctor Mariano fundara el Instituto de Estudios Profesionales de Saltillo, mejor conocido como el IEPS, institución en la cual se estudiaba para contador, ingeniero y arquitecto. En septiembre de 1967, con visión estratégica se instituye en esa misma institución la carrera de Licenciado en Economía para que, según palabras del mismo Dr. Mariano Narváez, “ofrecer rumbo al desarrollo y crecimiento económico de Coahuila”.

El primer responsable, que bien podríamos llamarle director de la Licenciatura en Economía fue el Lic. Enrique Martínez y Martínez quien, en 1971, con un grupo de estudiantes, impulsó la incorporación de la carrera de economía a la entonces Universidad de Coahuila

Las primeras instalaciones que tuvo la escuela de economía estaban ubicadas en la calle de De la Fuente entre Bravo y General Cepeda del lado sur, lugar en el cual cual por cierto se organizó la primera toma del transporte público en nuestra hermosa ciudad, esto debido a que los choferes hacían trampa, pues en ocasiones no entregaban el boleto que al pagar el camión te lo tenían que entregar y en otras ocasiones los planchaban, es decir te los pedían al bajar y los volvían a vender. Era el año de 1972.

Alumnos de la escuela de economía fueron protagonistas del movimiento de 1973 que culminó con la autonomía de la Universidad de Coahuila, de hecho, el primer rector de la UAC fue Melchor de Los Santos quien había sido maestro y director de la hoy Facultad de Economía. Ya incorporada a la Universidad de Coahuila y en los primeros años de la autonomía universitaria, sus instalaciones estuvieron en la parte posterior de la Rectoría de la Universidad.

Para 1975 la escuela se mudó a su actual edificio, siendo esté el edificio “E” de Campo Redondo y fue al inicio de los 90´s del siglo pasado cuando, con la integración de la maestría en “Economía Regional y Comercio Internacional” se elevó al rango de Facultad.

Un espacio en el cual, por lo menos durante los años que cursé mis estudios universitarios, las retas no eran de baquetbol ni de soccer sino de ajedrez. Una Facultad que, a iniciativa estudiantil cuenta, desde 1997, con la revista “Equilibrio Económico” la cual es hoy es institucional y cuenta con prestigio académico nacional e internacional, por cierto, déjeme decirle estimada y estimado Saltillense que los primeros artículos que escribí fueron para esa revista.

Una facultad de la cual han se han formado reconocidos profesionales e investigadores, con pensamiento crítico propositivo y herramental matemático-estadístico, muchos se han convertido en importantes personajes que han participado en la vida política de nuestra ciudad de Saltillo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el estado de Coahuila e incluso de México, una facultad de donde han egresado grandes investigadores que realizan su trabajo en universidades europeas, del África, en Sudamérica y hasta en los Estados Unidos, de igual manera en el sector productivo de la entidad y del país.

Lo mejor de toda esta Cápsula Sarapera es que por fin pude decir a mi maestro Chema que yo pondría lo que creía correcto y cierto en esta historia sin el temor de que reprobara.

La Facultad de Economía, sus alumnos, sus maestros y su historia son definitivamente algo muy de Saltillo y que vale la pena presumir.