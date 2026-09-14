Habilitarán un nuevo pozo de agua en Saltillo para reforzar abasto

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que el nuevo pozo será incorporado en un plazo máximo de dos a tres semanas, mientras el Gobierno Municipal mantiene más de 30 pipas distribuidas en sectores afectados por la falta de agua derivada de fallas eléctricas por parte de CFE en pozos abastecedores

En un plazo máximo de dos a tres semanas, el Gobierno Municipal de Saltillo incorporará un nuevo pozo de agua ubicado en la localidad de Carneros, con el objetivo de incrementar el caudal disponible para la red de distribución de la ciudad capital, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

El edil señaló que esta acción forma parte de las medidas que se han implementado para hacer frente a la problemática de desabasto registrada durante las últimas dos semanas, principalmente a consecuencia de las fallas en el suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que han afectado la operación de los pozos abastecedores de agua potable de la ciudad.

“Ya traemos más de 30 pipas en diferentes sectores, lo que ha ayudado a despresurizar en ciertas colonias; el sector más complicado es el poniente de la ciudad y ya en una gran cantidad de colonias se restableció el servicio con normalidad en el transcurso de la noche y vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Explicó que, además de la atención emergente mediante pipas, se trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica. “Estamos por incorporar también, por parte de nosotros, otro nuevo pozo en Carneros, en los siguientes días, a lo mejor en dos o tres semanas máximo; esto también va a ayudar en el tema del caudal, pero hay que recordar que esto no inició por un tema de caudal, esto inició por unas fallas de electricidad, por apagones de CFE”, puntualizó.

“Vamos a seguir incrementando el caudal a través de las semanas, de los meses, de lo que resta de nuestra administración. Vamos a seguir incorporando más litros por segundo”, sostuvo, al señalar que con estas acciones se buscará alcanzar cerca de mil litros por segundo adicionales, equivalentes aproximadamente al 50 por ciento de lo que requiere actualmente la red de distribución de Saltillo.

Díaz González reconoció que la recuperación del servicio posterior a una interrupción eléctrica prolongada representa una complicación adicional, debido al tiempo que requiere volver a presurizar la red y restablecer el suministro en las colonias.

“Cuando se produce un apagón en los pozos de agua por una hora, afecta seis, siete horas el suministro de agua en las colonias. Si tienes un apagón de más de 100 horas, se complica mucho el tema de la recuperación porque se vació completamente la red y luego cuando inyectas otra vez agua, empiezan los taponeos también”, explicó.

“De nuestra parte haremos lo que nos corresponde, garantizar a las y los saltillenses la cantidad de agua que necesitan para su uso cotidiano”, concluyó. (OMAR SOTO)