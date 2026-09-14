Impulsa Sergio Zenón las áreas verdes y espacios públicos funcionales en Coahuila

En sesión ordinaria y mediante iniciativa, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez presentó una reforma al artículo 176 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, para la incorporación de criterios que permitan que las áreas verdes cedidas a los municipios sean espacios públicos funcionales con elementos que favorezcan la recreación, la convivencia y el encuentro social.

Es frecuente que algunas áreas verdes permanezcan subutilizadas, se conviertan en lotes baldíos o presenten condiciones de abandono; perdiendo su potencial como espacios de convivencia, recreación y mitigación de problemáticas ambientales. Esta situación no solo representa una pérdida del patrimonio público municipal, sino que además limita los beneficios que dichas áreas pueden generar a las comunidades, señaló el diputado.

De acuerdo con Zenón Velázquez, al analizar la legislación actual, se identifica que la norma establece la obligación de ceder estas superficies; pero, no desarrolla con suficiente claridad criterios para su habilitación, características funcionales, accesibilidad, conservación del componente vegetal ni mecanismos para garantizar su incorporación efectiva al patrimonio municipal. En consecuencia, muchas cesiones se quedan en planos, se pierden en trámites interminables o simplemente no se incorporan al patrimonio municipal de manera efectiva.

La existencia de áreas verdes funcionales contribuye a reducir efectos asociados al crecimiento urbano, como: incremento de temperaturas, pérdida de espacios de convivencia, disminución de superficies permeables y falta de espacios adecuados para recreación y esparcimiento. Por ello, resulta necesario transitar de una visión basada únicamente en la disponibilidad de suelo, hacia un modelo que promueva espacios verdes accesibles, sostenibles e incluyentes.

Al respecto, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados ha señalado que las especies nativas pueden reducir hasta 3 mil litros de agua en comparación con especies exóticas, optimizando un recurso escaso en nuestra región. Además de ser una medida ambientalmente responsable, también es económicamente viable para los municipios al reducir costos de mantenimiento, enfatizó Sergio Zenón.

De igual manera, los espacios públicos deben responder al principio de accesibilidad universal. Las áreas verdes deben ser disfrutadas por personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida. Por ende, la accesibilidad no representa únicamente una característica de infraestructura, sino una condición necesaria para garantizar igualdad e inclusión en el uso del espacio público, concluyó el diputado. (El Heraldo de Saltillo)