Agilidad en cateos fortalece combate al delito en Coahuila: Fiscal

Federico Fernández destacó que en lo que va de este 2026 se han realizado más de 600 cateos, con el aseguramiento de más de 200 inmuebles y 250 armas, acciones que, afirmó, han contribuido a mantener a Coahuila como la entidad más segura del país.

La agilidad con la que se llevan a cabo los cateos en Coahuila por parte de autoridades de seguridad y en estricto apego a la ley, permite dar seguimiento puntual a cualquier delito que pudiera cometerse dentro de esta entidad, destacó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, quien consideró que esta estrategia ha contribuido a fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad.

Señaló que los operativos han permitido intervenir de manera directa en inmuebles relacionados con la comisión de delitos, además de retirar armas y otros objetos utilizados para la comisión de hechos ilícitos, lo que representa también un factor disuasivo para quienes pretendan delinquir.

“Más de 600 cateos, más de 200 inmuebles asegurados, porque bajo esta estrategia, tú cometes un ilícito dentro de tu propiedad, se asegura en lo que concluyen las diligencias. Entonces este también es un aliciente para no cometer delitos; más de 250 armas aseguradas en lugares en donde se comete el hecho”, explicó al resaltar que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad implementada en Coahuila.

Sus declaraciones se dan luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicara, el pasado jueves, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, en los que Coahuila se posicionó como la entidad más segura de México.

“Esto nos está ayudando mucho. La encuesta que nos ubica en primer lugar, le dedica todo un capítulo completo a este tipo de acciones, cateos, combate al narcomenudeo. Se viene haciendo un trabajo de muchos años, pero el primer lugar nacional lo valoramos mucho; ahí vamos, con rumbo definido”, afirmó. (OMAR SOTO)