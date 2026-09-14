Ramos Arizpe transforma vidas con apoyos para la movilidad

La coordinación con el Gobierno del Estado, DIF Coahuila, iniciativa privada y voluntariado permite acercar apoyos a quienes más los necesitan

A través de la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, el Gobierno del Estado, DIF Coahuila, iniciativa privada y grupos de voluntariado, durante 2026 se han entregado alrededor de 150 aparatos ortopédicos y distintos apoyos para mejorar la salud de las personas principalmente con condiciones de movilidad, autonomía y cuidado cotidiano.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta colaboración permite ampliar la capacidad de respuesta del municipio y atender casos particulares que representan una diferencia importante en la vida diaria de las personas.

Destacó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha impulsado una política de coordinación con los municipios para fortalecer los programas de atención social y facilitar que los apoyos lleguen directamente a las familias que los necesitan.

“Cuando trabajamos unidos podemos llegar a más familias. Detrás de cada silla de ruedas, de cada andador o de cada apoyo hay una persona que puede recuperar movilidad, independencia y mejorar su calidad de vida; por eso agradecemos el respaldo permanente del gobernador y de todas las personas e instituciones que se suman”, expresó.

Dentro de los apoyos entregados en el año se encuentran sillas de ruedas estándar, sillas reforzadas XL, sillas todo terreno, sillas todo terreno infantiles, andadores fijos, así como baumanómetros, glucómetros, bastones y otros artículos de apoyo.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, mencionó que se ha fortalecido las gestiones con instituciones, empresas y grupos de voluntariado para conseguir y canalizar este tipo de apoyos a quienes los requieren.

Sostuvo que a este trabajo se suma el respaldo del DIF Coahuila, que preside Liliana Salinas Valdés, mediante la coordinación de acciones encaminadas a atender las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la colaboración con los municipios. (ACONTECER)