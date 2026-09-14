Respaldo de Manolo Jiménez impulsa desarrollo de Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez Merino

La coordinación Estado-Municipio fortalece obras, seguridad y programas sociales

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido fundamental para concretar obras, fortalecer programas y atender las necesidades de las familias de Ramos Arizpe.

Al hacer un balance de varias obras y distintas actividades, el alcalde de Ramos Arizpe señaló que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio permite avanzar en seguridad, infraestructura, desarrollo urbano y atención social, con acciones orientadas a acompañar el crecimiento habitacional e industrial de la ciudad.

“En cada obra y en cada programa hemos contado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, él ha sido muy generoso y a la vez nos ha orientado mucho, la experiencia que tiene del gobierno, le ha permitido tener una visión más amplia para el desarrollo de proyectos y programas. Trabajamos en una misma dirección y esa coordinación nos permite hacer más, atender mejor a nuestra gente y construir un Ramos Arizpe con mayor proyección”, expresó.

En materia de seguridad, Gutiérrez Merino resaltó el funcionamiento del Centro de Control y Comando (C2), la red de 360 cámaras de videovigilancia, en el cual el gobernador apoyó para la instalación y el trabajo conjunto con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones de la región.

Explicó que esta coordinación permite reforzar los operativos, mantener presencia en colonias y zonas industriales, así como responder con mayor rapidez ante cualquier situación.

El alcalde añadió que, ante el crecimiento urbano hacia el poniente y la expansión industrial en el oriente, se trabaja de la mano con el Gobierno del Estado en proyectos que permitan ordenar el desarrollo y preparar al municipio para los próximos años.

En el ámbito social, destacó la labor coordinada entre el DIF Ramos Arizpe, encabezado por su presidenta honoraria, Teresita Escalante Contreras, y el DIF Coahuila, que preside Liliana Salinas Valdés, para ampliar los apoyos destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y familias en condiciones de vulnerabilidad.

“Recibí un municipio estable y sólido, y así lo voy a dejar: con mayor proyección, visión y proyectos que puedan seguir fortaleciéndose. Para lograrlo tenemos un buen plan, un gran equipo y la suma de esfuerzos con el Gobierno del Estado”, puntualizó Gutiérrez Merino.

Actualmente se están desarrollando diversas obras sociales, como la construcción del centro de adicciones, el cual brindará un apoyo especial a este tipo de personas que necesitan atención, además de la renovación de distintas plazas públicas, como fue anteriormente, la de Huanusco, un sector en Analco II, además de las distintas obras que se tienen en el sector Rural.

“Estamos trabajando en diversos sectores del municipio para llevar más obra y servicios a la comunidad”, finalizó el alcalde de Ramos Arizpe. (ACONTECER)