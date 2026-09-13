Refuerza Ramos Arizpe seguridad; detienen a 26 personas en operativo

Corporaciones de los tres órdenes de Gobierno mantienen acciones coordinadas de vigilancia y prevención durante el fin de semana

Como resultado de los operativos de seguridad desplegados durante el fin de semana en distintos sectores de Ramos Arizpe, 26 personas fueron detenidas por su probable participación en diversos delitos y faltas, y posteriormente puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las acciones forman parte de la estrategia permanente de vigilancia y prevención que se mantiene en el municipio, mediante la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y la Policía Municipal de Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos operativos continuarán de manera permanente, siguiendo la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la prevención, presencia policial, coordinación institucional y capacidad de respuesta.

“En Ramos Arizpe no vamos a bajar la guardia. La coordinación con el Estado, la Federación y nuestras corporaciones municipales nos permite actuar de manera preventiva y atender cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad de las familias”, señaló el edil.

Además de los recorridos y operativos conjuntos, el Gobierno Municipal mantiene acciones de monitoreo, vigilancia y prevención, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción de las corporaciones y conservar las condiciones de paz que distinguen al municipio.

Gutiérrez Merino reiteró que la seguridad continuará como una de las prioridades de su administración y que se mantendrá el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y las fuerzas federales para preservar a Ramos Arizpe como uno de los municipios con mejores condiciones de seguridad en Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)