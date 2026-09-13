Impulsa Javier Díaz Jornadas de Atención para Seres Sintientes

Se llevan a cabo en diferentes sectores de la ciudad

Como un compromiso permanente del alcalde Javier Díaz González, se llevan a cabo las Jornadas de Atención para Seres Sintientes en diferentes sectores de la ciudad.

En cada una de ellas se llevan a cabo esterilizaciones, vacunaciones y desparasitaciones con cuotas de recuperación accesibles, en un trabajo coordinado con la asociación civil Por la Dignidad Animal.

Se informó que la cuota de recuperación para la esterilización es de 300 pesos para caninos y 250 pesos para felinos; mientras que la desparasitación tiene un costo de 50 pesos para caninos de raza chica y de 100 pesos para los de raza grande.

En el caso de la vacunación, la antirrábica tiene una cuota de recuperación de 50 pesos y la quíntuple de 250 pesos.

La Jornada de Atención para Seres Sintientes estará este lunes 14 de septiembre en La Herradura; y el viernes 18 de septiembre en Lomas del Refugio.

El lunes 21 de septiembre llegará al centro comunitario Hidalgo; el miércoles 23 a Margaritas; el viernes 25 a Pueblo Insurgentes; el lunes 28 a Satélite Sur; y el miércoles 30 de septiembre al de Tierra y Libertad.

Todas las Jornadas se llevan a cabo en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Previamente, la Jornada de Atención para Seres Sintientes estuvo en los centros comunitarios de las colonias Virreyes, Nogales y Misión Cerritos.

Para agendar cita o solicitar mayor información pueden comunicarse vía WhatsApp al 844-197-39-00 o al teléfono de oficina 844-410-97-29. (El Heraldo de Saltillo)