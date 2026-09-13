Fortalece Javier Díaz rehabilitación de calles y movilidad del Centro Histórico

Avanza atención a tramos deteriorados en Zona Centro, vialidades principales y calles de las colonias

El alcalde Javier Díaz González mantiene una intensa estrategia de rehabilitación de la carpeta asfáltica en distintos sectores de Saltillo, atendiendo tanto vialidades principales como calles al interior de las colonias, a fin de mejorar las condiciones de circulación y ofrecer una ciudad más segura.

Entre los trabajos que se llevan a cabo se encuentra la rehabilitación de diversos tramos deteriorados de la carpeta asfáltica sobre la calle Melchor Múzquiz, entre las vialidades Ignacio Allende y Guillermo Purcell, en el Centro Histórico, donde se intervienen las zonas que presentan mayor desgaste debido al alto flujo vehicular.

De manera simultánea y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron tramos de pavimento deteriorado en la calle Juan Aldama, también dentro del Centro Histórico de Saltillo, como parte de las acciones que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, a fin de responder a las necesidades de movilidad de saltillenses y visitantes.

El alcalde Javier Díaz mencionó que, dentro de esta estrategia, se intervienen de manera permanente las distintas vialidades principales y calles al interior de barrios y colonias, con lo que se da continuidad a la atención del pavimento en la capital de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)