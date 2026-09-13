En Coahuila valoramos y reconocemos la labor y el servicio que prestan los hombres y mujeres del ejército y GN: Óscar Pimentel 

Al encabezar este domingo en Saltillo junto con el general Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar, la celebración del 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, hizo un reconocimiento por parte del Gobierno Estatal a los hombres y mujeres que forman parte de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional por su participación en las acciones que permiten mantener la paz y la seguridad en la entidad.

Al hacer uso de la palabra, Pimentel González dijo que la conmemoración de esta fecha permite a las y los coahuilenses recordar ese capítulo de nuestra historia y recordar valores como la lealtad, la identidad nacional, la disciplina, la responsabilidad y sobre todo el cumplimiento del deber.

Aseguró que de igual manera esta conmemoración permite reflexionar sobre la importancia de contar con instituciones sólidas, capaces de responder ante circunstancias complejas y de actuar en favor de la población, ya que a pesar de que los desafíos actuales son muy distintos a los de aquella época, también exigen autoridades responsables y capacidad de actuar de manera conjunta, según manifestó.

Además, recordó que en Coahuila el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha establecido la seguridad pública como la más importante prioridad y que de igual manera, el gobierno del estado continúa impulsando la capacitación, el equipamiento, la infraestructura y el uso de la tecnología para fortalecer a las corporaciones estatales y municipales.

«La estrategia estatal articula los esfuerzos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Marina, de los municipios, de la Fiscalía General del Estado y de todas las corporaciones que tienen a su cargo la seguridad pública, esta suma de capacidades permite compartir información, mantener presencia en todas las regiones del estado y responder con eficacia a las necesidades de la población», señaló el secretario.

«En ese esfuerzo, la participación de las fuerzas armadas ha sido fundamental. Su disciplina, preparación y disposición para colaborar con las autoridades civiles contribuyen a proteger a las familias, a preservar la paz y a fortalecer el estado de Derecho. En Coahuila valoramos esta colaboración y reconocemos el servicio que las mujeres y los hombres del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional prestan todos los días», agregó.

Garantiza Coahuila unos festejos patrios tranquilos y seguros

Por otra parte, Óscar Pimentel González aseguró que esta misma coordinación entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno garantiza en los 38 municipios del estado una celebración tranquila y en paz de los festejos de la Independencia de México.

«Nos hemos coordinado con todas las corporaciones policiacas, con las fuerzas de seguridad y también con los municipios para asegurarnos de que en todo el estado los festejos patrios se desarrollen en paz, con tranquilidad y que sea realmente un motivo para afianzar nuestra identidad nacional, aquí en Coahuila hay buenas condiciones para ello porque hay una voluntad política del gobernador Manolo Jiménez y porque hay coordinación, porque hay un trabajo constante, disciplinado para lograr esto último», declaró el funcionario. (ÁNGEL AGUILAR)