Detiene FGR en Torreón a exsecretario del Ayuntamiento y a su esposa

José Elías “Pepe” Ganem Guerrero y Martha Rodríguez Romero fueron detenidos durante la madrugada de este domingo; hasta el momento no se han dado a conocer los delitos que les imputan

Torreón.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron durante la madrugada de este domingo a José Elías “Pepe” Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y a su esposa Martha Rodríguez Romero, quien hasta hace unos días se desempeñaba como directora del Centro de Justicia Municipal.

El operativo para cumplimentar la detención de ambos se llevó a cabo en un fraccionamiento de Torreón.

De acuerdo con la información disponible, la investigación de la autoridad federal estaría relacionada con presuntos delitos derivados de actividades empresariales y negocios privados de la pareja.

Hasta el momento, la FGR no ha informado oficialmente cuáles son los delitos que se les imputan ni ha dado a conocer detalles sobre el expediente que derivó en la detención de Ganem Guerrero y Rodríguez Romero.

José Elías Ganem Guerrero se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Torreón hasta el 29 de agosto de 2025, cuando dejó su responsabilidad dentro de la administración municipal.

Por su parte, Martha Rodríguez Romero estuvo al frente del entonces Tribunal de Justicia Municipal y posteriormente del Centro de Justicia Municipal desde 2022. Dejó este último cargo a principios de septiembre de 2026.

La detención de Ganem Guerrero se produce poco más de un año después de su salida del Gobierno Municipal de Torreón, mientras que en el caso de Rodríguez Romero ocurre apenas unos días después de que concluyera su responsabilidad al frente del Centro de Justicia Municipal.

Se espera que en las próximas horas la autoridad federal proporcione mayor información sobre los cargos que enfrentan ambos detenidos, así como la situación jurídica en la que permanecerán tras su captura. (El Heraldo de Saltillo)