Gana el indio Dhiraj Bommadevara la medalla de oro en la especialidad de recurvo varonil de la copa mundial de tiro con arco Hyundai

El arquero indio Dhiraj Bommadevara es el ganador de la medalla de oro en la especialidad de arco recurvo durante la final de esa categoría de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai realizada en Saltillo, tras vencer al japonés Nakanishi Junya con un puntaje de 6-5, en un encuentro sumamente parejo que requirió ser definido mediante el criterio de la «flecha de desempate». Por su parte, el turco Mete Gazoz se hizo acreedor a la medalla de bronce tras superar al francés Jean Charles Balladont. (Ángel Aguilar/ El Heraldo de Saltillo)