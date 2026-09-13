Reciben pequeñitos de Casa Nana paquetes de educación inicial

DIF Torreón fortalece la atención a la primera infancia con el apoyo de Mejora y la Secretaría de Educación de Coahuila

Torreón.- La presidenta honoraria de DIF Torreón, señora Selina Bremer de Cepeda, recibió al equipo de Mejora y de la Secretaría de Educación de Coahuila, quienes entregaron paquetes de educación inicial a las niñas y niños de Casa Nana, como parte de las acciones que fortalecen la atención y el bienestar de la primera infancia.

Durante la visita, la señora Selina Bremer de Cepeda agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la colaboración de las dependencias estatales para acercar estos materiales a los pequeñitos que reciben atención en este espacio.

«Nos da mucha alegría recibir estos paquetes de educación inicial para nuestros pequeñitos de Casa Nana. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a todo su equipo por sumar esfuerzos con DIF Torreón y contribuir al bienestar de nuestras niñas y niños. Cada apoyo representa una muestra de cariño y compromiso con quienes más lo necesitan.»

Como parte de la jornada, el equipo de Mejora y de la Secretaría de Educación de Coahuila recorrió las instalaciones de Casa Nana, donde conoció de cerca los espacios destinados al cuidado y atención de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Casa Nana tiene como objetivo brindar atención integral a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles espacios seguros, cuidado y acompañamiento que favorezcan su desarrollo y bienestar, como parte de las acciones de asistencia social de DIF Torreón.

Cabe destacar que recientemente el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís hizo entrega de la última etapa de este proyecto, que consistió en la instalación de una velaria y un área de juegos exterior, espacios que enriquecen la experiencia de las niñas y niños que son atendidos en Casa Nana.

La presidenta honoraria de DIF Torreón destacó que estas acciones se suman al compromiso de la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís de fortalecer la atención a las familias y generar mejores condiciones para las niñas y niños que requieren apoyo.

«En DIF Torreón tenemos muy claro que nuestras niñas y niños merecen todo nuestro cuidado y atención. Por eso es tan importante hacer equipo con las instituciones y sumar apoyos que nos permitan seguir fortaleciendo espacios como Casa Nana.»

Con estas acciones, DIF Torreón refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones estatales y municipales para fortalecer la atención integral de la primera infancia y brindar a las familias mayores oportunidades de bienestar. (El Heraldo de Saltillo)