Inicia colocación de trabes en el Sistema Vial Revolución – Vasconcelos en Torreón

Con la instalación de trabes, el proyecto continúa en forma para mejorar la conectividad vial de Torreón.

Torreón, Coahuila.- La Administración Municipal avanza en la construcción del Sistema Vial Revolución – Vasconcelos con el inicio de una nueva etapa de la obra: la colocación de las trabes que conformarán la estructura principal del viaducto sobre el bulevar Revolución.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que el día de hoy se dio inicio con la instalación de las primeras trabes para posteriormente continuar con otros segmentos del proyecto de manera gradual y conforme al programa de ejecución.

El funcionario señaló que la instalación de cada trabe implica maniobras especializadas desde la preparación de la zona y la revisión de los elementos de soporte, hasta su izaje y colocación mediante equipo de gran capacidad.

“Las trabes que estamos instalando se colocan sobre los pilotes, que son las columnas de cimentación que previamente se construyeron mediante perforaciones. Sobre esos pilotes se encuentra el cabezal, que funciona como un amarre estructural de concreto y acero, y es precisamente ahí donde descansan las trabes”, detalló.

Von Bertrab Saracho destacó que estas estructuras cumplen una función fundamental dentro del Sistema Vial, ya que serán el soporte principal del viaducto. “Las trabes son las que sostendrán las losas por donde posteriormente transitarán peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Además, en algunos puntos tienen una función adicional de reforzamiento estructural para dar estabilidad a las paredes del viaducto y evitar movimientos, por lo que son elementos clave para la seguridad y durabilidad de la obra”, señaló.

Agregó que conforme avance la colocación de las trabes será posible continuar con las siguientes etapas constructivas del proyecto, lo que permitirá dar forma a la infraestructura que conectará distintos sectores de la ciudad y mejorará la movilidad en esta zona.

Finalmente, el director agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que puedan generarse durante el desarrollo de los trabajos.

“Sabemos que una obra de esta magnitud puede representar algunos ajustes en la circulación, por lo que agradecemos la paciencia y colaboración de la ciudadanía. Estamos construyendo una obra que traerá beneficios importantes para la movilidad y la conectividad de Torreón, y que será de gran utilidad para las familias laguneras durante muchos años”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)