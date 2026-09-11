Asegura Guardia Nacional pipa con presunto hidrocarburo ilícito en el porvenir

Elementos de la Guardia Nacional mantienen las acciones de vigilancia y prevención del delito en carreteras y sectores estratégicos de la región, logrando este jueves el aseguramiento de una pipa presuntamente relacionada con el transporte ilícito de hidrocarburo.

El aseguramiento se registró en el sector de El Porvenir, donde personal de la Guardia Nacional adscrito a la Subestación Paila realizaba recorridos de vigilancia cuando detectó la unidad, procediendo a su revisión y aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

Durante la intervención también fue asegurado el hidrocarburo que era transportado en la pipa, por lo que tanto la unidad como el combustible quedaron bajo resguardo de las autoridades federales.

Posteriormente, la pipa y el hidrocarburo fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del combustible y establecer si existe responsabilidad penal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante este operativo hubo personas detenidas. La Guardia Nacional mantiene presencia permanente en la zona como parte de las acciones para combatir los delitos relacionados con el robo, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos. (El Heraldo de Saltillo)