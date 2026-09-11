Hombre queda delicado tras ser alcanzado por descarga eléctrica

Un hombre de 55 años resultó gravemente lesionado luego de ser alcanzado por un rayo mientras montaba a caballo, durante la tarde de este jueves en el ejido El Porvenir, al sur de Saltillo.

El afectado fue identificado como Antonio Javier Torres, quien se encontraba a bordo de un caballo cuando comenzó una lluvia en el sector y, de manera repentina, se registró el estruendo de un rayo que terminó alcanzándolo.

Tras la descarga eléctrica, Antonio cayó fulminado al suelo y quedó inconsciente, situación que generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

El reporte provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, estación Derramadero, quienes se trasladaron hasta el ejido El Porvenir, ubicado a un costado de la carretera antigua a General Cepeda.

A su llegada, los rescatistas localizaron al hombre y le brindaron atención prehospitalaria. Posteriormente, fue inmovilizado y colocado en una camilla para realizar su traslado de emergencia.

Debido a la gravedad de su condición, Antonio Javier Torres fue llevado a las instalaciones de la Clínica Uno del IMSS, donde quedó bajo atención médica y su estado de salud fue reportado como delicado.

Las primeras investigaciones y testimonios recabados en el lugar señalan que el hombre se encontraba montando a caballo cuando se presentó la tormenta, momento en que fue alcanzado por la descarga eléctrica. (El Heraldo de Saltillo)