Muere hombre al interior de un vehículo afuera de la clínica 2 del IMSS en Saltillo

Un hombre de 63 años, identificado como Gustavo “N”, falleció al interior de un vehículo mientras se encontraba en el exterior de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin alcanzar a recibir atención médica.

Los hechos generaron la movilización de autoridades y personal de emergencia, luego de que se reportara que el hombre se encontraba inconsciente dentro de la unidad. Al arribar al sitio, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se presume que el fallecimiento podría estar relacionado con una causa natural; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Elementos de las autoridades realizaron las diligencias de campo y el peritaje correspondiente para recabar indicios y establecer las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento y posteriormente ser entregado a sus familiares. (El Heraldo de Saltillo)