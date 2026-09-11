Fallece hombre tras colapsar en la vía pública en Saltillo

Un hombre de 40 años murió la noche de este jueves tras desvanecerse mientras caminaba por calles de la colonia Provivienda, en Saltillo. Vecinos solicitaron apoyo al 911 al encontrarlo inconsciente.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, en el cruce de las calles 21 de Marzo y 30 de Septiembre, donde Juan de Dios Adame Palos se desplomó cuando se dirigía a su domicilio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Familiares señalaron que el hombre padecía una enfermedad cardíaca y, de manera preliminar, se presume que pudo sufrir un infarto.

El área fue acordonada por la Policía Municipal y el cuerpo trasladado al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento. (El Heraldo de Saltillo)