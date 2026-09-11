Inicia en Arizona la ampliación del muro fronterizo con México

Sin embargo, la Nación indígena Tohono O’odham señala que la obra amenaza su soberanía, sitios sagrados y al medioambiente.

Arizona, Estados Unidos.- La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, comenzó en Arizona pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O’odham, que considera que el proyecto viola su soberanía.

“Siempre hemos protegido nuestra tierra, nuestra comunidad, mucho antes de que esta nación fuera establecida y aún hoy nuestro deber es seguir protegiendo la tierra”, señaló a la agencia EFE, Verlon José, presidente de ese territorio tribal, sobre el proyecto ‘Tucson 5’.

Sin embargo, José indicó que siempre la Nación Tohono O’odham ha cooperado con el gobierno federal en la vigilancia de la frontera, permitiendo la entrada de agentes de la Patrulla Fronteriza y cooperando con sus operaciones de seguridad nacional.

“En los últimos dos años los arrestos se han reducido en un 95 por ciento, no vemos por qué la necesidad ahora de construir el muro”, enfatizó.

También señala que miembros de la tribu observan diariamente los trabajos que realizan los contratistas y agentes de CBP, y que algunos incluso encienden fogatas por las noches para llevar a cabo ceremonias pacíficas.

«Existe una gran frustración, pero también desilusión por la falta de respeto a nuestra cultura, es como si nuestras creencias y nuestros antepasados no tuvieran ningún valor», lamentó José.

El proyecto Tucson 5 contempla un tramo de unos 100 kilómetros en Arizona que contempla una barrera de acero y concreto de aproximadamente 9.1 metros de altura. (El Heraldo de Saltillo)