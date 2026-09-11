Por falta de agua, saltillenses bloquean instalaciones de la CFE; se compromete Agsal a enviar pipas para suministro

Habitantes de colonias como Panteones, Valle de las Torres y Saltillo 2000 se manifestaron este viernes en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Saltillo, donde bloquearon incluso la salida de camiones y camionetas de la paraestatal

Ante la falta de agua que enfrentan desde el pasado fin de semana, derivada de los cortes en el suministro eléctrico que han afectado el funcionamiento de pozos, saltillenses se manifestaron la mañana de este viernes en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Saltillo.

Los inconformes, procedentes principalmente de sectores como Panteones, Valle de las Torres y Saltillo 2000, reclamaron la atención de la empresa federal, al señalar que la interrupción del servicio eléctrico ha repercutido directamente en el abasto de agua potable para sus viviendas.

Durante la protesta, los ciudadanos bloquearon los accesos de las instalaciones de la CFE e impidieron incluso la salida de camiones y camionetas pertenecientes a la empresa pública, como medida de presión para exigir una solución al problema que, aseguraron, ha afectado sus actividades cotidianas.

Los manifestantes permanecieron en el sitio durante la mañana, en demanda para que se restableciera el suministro eléctrico y los pozos de agua pudieran operar con normalidad y, con ello, recuperar el abasto del vital líquido en las colonias afectadas.

Trascendió que alrededor de las 10:30 de la mañana, los ciudadanos decidieron levantar el bloqueo luego de que personal de la CFE asumiera el compromiso de comenzar a trabajar en la reactivación del suministro eléctrico para permitir nuevamente la funcionalidad de los pozos de agua. Posteriormente se dirigieron a las instalaciones de Aguas de Saltillo (Agsal), sobre la Calzada Francisco I. Madero, donde representantes del área de Atención Ciudadana levantaron un censo entre los afectados para garantizarles el suministro mediante pipas en tanto se solucionan los inconvenientes.

“Nos falta a veces electricidad, nos falta agua ¿Qué vamos a hacer entonces? Las pipas no llegan limpias, llegan las pipas con agua café y solamente la utilizamos para el baño, para bañarnos tenemos que comprar garrafones de agua, nos gastamos de 15 pesos a 45 al día para bañarnos”, expresó uno de los manifestantes. (OMAR SOTO)