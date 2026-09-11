Definen duelos de cuartos de final para la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai en Saltillo

Saltillo se encuentra listo para recibir a los mejores arqueros del planeta, luego de que quedaron definidos los enfrentamientos de cuartos de final de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai 2026.

El sorteo se realizó durante una concurrida ceremonia de apertura en la Plaza de Armas, donde aficionados, atletas y autoridades conocieron los cruces de las cuatro categorías que entrarán en competencia: compuesto femenil, compuesto varonil, recurvo femenil y recurvo varonil.

La ceremonia contó con la participación del presidente de World Archery, Greg Easton, y del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González. Además, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de drones con figuras relacionadas con el tiro con arco y elementos representativos de México.

Para llegar a esta instancia, los deportistas tuvieron que ganar alguna de las cuatro etapas celebradas durante la temporada o acumular los puntos suficientes en el ranking de la Copa del Mundo. Solamente ocho arqueros por categoría obtuvieron su lugar en la competencia definitiva.

México estará representado por siete atletas: Andrea Becerra, Dafne Quintero, Sebastián García Flores, Rodrigo González de Alba, Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Matías Grande.

Uno de los enfrentamientos más esperados será el de Matías Grande frente al turco Mete Gazoz, campeón olímpico en Tokio 2020. Ambos ya se enfrentaron en la Final de la Copa del Mundo de Nanjing 2025, donde Gazoz obtuvo una apretada victoria por 6-5.

Ahora la historia será diferente, ya que Grande competirá ante el respaldo del público de Saltillo. Ninguno de los dos ha conseguido levantar el trofeo de la Final de la Copa del Mundo, lo que agrega mayor atractivo al duelo.

En la categoría de compuesto varonil, el coahuilense Sebastián García Flores se enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga. El originario de Monclova ha tenido una de sus mejores temporadas en pruebas de 50 metros y será uno de los representantes mexicanos con mayor apoyo de los aficionados locales.

Gómez Zuluaga, sin embargo, llegará como un rival peligroso después de conquistar la etapa de Madrid, donde derrotó al neerlandés Mike Schloesser.

Rodrigo González de Alba, también por México, tendrá precisamente como adversario a Schloesser. Los otros cruces serán entre Nico Wiener, de Austria, y Nicolas Girard, de Francia, así como el duelo de daneses entre Mathias Fullerton y Martin Damsbo.

En compuesto femenil, la campeona defensora Andrea Becerra protagonizará uno de los choques más atractivos frente a la británica Ella Gibson. Ambas han disputado durante los últimos años los primeros lugares de la clasificación mundial y llegarán a Saltillo como las dos mejores arqueras del ranking.

La mexicana Dafne Quintero se medirá ante Hazal Burun, de Turquía. Los demás enfrentamientos serán Sara López, de Colombia, contra Katharina Raab, de Alemania, y Lisell Jaatma, de Estonia, ante Alexis Ruiz, de Estados Unidos.

Sara López buscará en Saltillo el décimo título de Copa del Mundo de su carrera, una cifra sin precedentes dentro de la disciplina.

En recurvo femenil, Ana Paula Vázquez enfrentará a la checa Marie Horackova. Aunque ambas han coincidido en numerosas competencias internacionales, nunca se habían medido directamente.

Vázquez llegará después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mientras que Horackova obtuvo su boleto tras ganar la etapa de Madrid.

Por su parte, Alejandra Valencia tendrá como rival a la italiana Roberta Di Francesco. La alemana Katharina Bauer competirá frente a la española Elia Canales, mientras que Elif Gokkir, de Turquía, se enfrentará a Zhong Qixuan, de China.

En recurvo varonil, además del esperado duelo entre Grande y Gazoz, Junya Nakanishi, de Japón, se medirá ante el italiano Mauro Nespoli. El estadounidense Brady Ellison, actual campeón de la Copa del Mundo, enfrentará al francés Jean Charles Valladont, mientras que Dhiraj Bommadevara, de India, buscará avanzar ante Berkim Tumer, de Turquía.

Con los enfrentamientos definidos, Saltillo se prepara para vivir un fin de semana de competencia internacional en el que los mejores arqueros del mundo buscarán cerrar la temporada con el título del máximo circuito. (Con información y fotos de World Archery⁠)