¡Histórico! Por primera vez Coahuila el estado más seguro de todo México

Felicita Manolo a corporaciones de los tres niveles y a la ciudadanía por contribuir a este logro, anuncia que vienen más inversiones para seguir fortaleciendo la seguridad en el estado

Este jueves, Coahuila se ubicó como la entidad con la menor percepción de inseguridad de todo México, además de registrar una de las tasas más bajas de víctimas y delitos, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026⁠, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad también presentó la segunda tasa de incidencia delictiva más baja de México y la quinta menor proporción de víctimas durante 2025.

El instrumento señala que entre febrero y abril de 2026, únicamente el 27.8 por ciento de la población coahuilense de 18 años y más consideró inseguro vivir en el estado, lo que representa el porcentaje más bajo del país, quedando 46.2 puntos por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 74 por ciento.

Después de Coahuila, las entidades con menor percepción de inseguridad fueron Yucatán, con 35.5 por ciento, y Aguascalientes, con 41 por ciento. En contraste, los porcentajes más elevados se registraron en el Estado de México, con 90 por ciento; Morelos, con 88.7, y Tabasco, con 87.6 por ciento.

La ENVIPE también colocó a Coahuila como el estado con la segunda tasa de incidencia delictiva más baja de México durante 2025, con 19 mil 835 delitos por cada 100 mil habitantes.

Además, la entidad se posicionó como la quinta con la menor prevalencia delictiva, al contabilizar 18 mil 58 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2025.

“Hoy amanecimos con una gran noticia, hoy se publicó hace unas horas la encuesta de seguridad ENVIPE del INEGI que se publica cada año y en esta ocasión Coahuila sale como el estado más seguro de México. Ya habíamos estado en buenos lugares, llevamos tiempo en el Top tres nacional, pero hoy Coahuila somos el estado más seguro de este país y esto lo hemos logrado gracias a un gran trabajo en equipo y vamos a seguir blindando nuestro estado”, señaló el gobernador en un vídeo difundido en redes sociales.

Aseguró que en Coahuila se continuará trabajando en el tema de seguridad todos los días con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

“Seguiremos trabajando con voluntad, trabajando con coordinación porque estos resultados se deben también a un gran trabajo en equipo con el Gobierno Federal, con las fuerzas armadas, el ejército, la Guardia Nacional, la Marina y también un gran trabajo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro estado, de la Policía Estatal, de las policías municipales, de las y los alcaldes, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos y de la iniciativa privada”.

“Aquí en Coahuila la seguridad la trabajamos entre todas y todos, por eso hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que Coahuila es el estado más seguro de México pero esto lo tenemos que seguir trabajando, esto lo tenemos que seguir blindado. Vienen más patrullas, vienen más cuarteles, vienen más arcos de seguridad, viene más armamento, más cámaras, más capacitación y de esa manera vamos a seguir consolidado la grandeza de hermoso estado de Coahuila de Zaragoza”, puntualizó Manolo Jiménez. (ÁNGEL AGUILAR)