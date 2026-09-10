El presidente de Mongolia se viraliza tras levantar 100 kilos en press de banca

A sus 58 años, Ukhnaagiin Khurelsukh deja el caballo y se vuelve viral por levantar en press de banca lo que muchos gimnasios no levantan ni una vez

Ulán Bator, Mongolia.- Luego de hacerse famoso por una gran cabalgata en el desierto de Gobi, el presidente de Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh demostró su fuerza en un gimnasio de las fuerzas armadas de su país.

Con un vídeo titulado: “Este presidente acaba de superar en press de banca a tu compa del gym” el presidente de Mongolia, de 58 años, se le ve haciendo press de banca con 100 kilos durante 20 repeticiones, sin fallo.

Para ponerlo en contexto: 100 kg x 20 reps es un volumen que en la mayoría de los gimnasios solo logran competidores de powerlifting. El cálculo estimado lo pone por encima de un 1RM de 170 kg. Y lo hace un jefe de Estado en funciones.

¿Por qué nadie se sorprende en Mongolia?

Porque Khurelsukh no es un político tradicional:

Su nombre significa “Hacha de Bronce”

Es ex coronel, ex luchador y fundador del club de Harley-Davidson de Mongolia

Tiene la famosa imagen “macho” al estilo Putin: ya había posado sin camisa con un rifle de caza cuando fue Primer Ministro

Toca la guitarra en una banda y sucedió en la presidencia a Battulga, que fue campeón mundial de Sambo (un arte marcial ruso de gran impacto).

El vídeo no tiene fecha oficial del Palacio Estatal, pero la descripción del short viral lo resume perfecto: «El jefe final de la vida real de Mongolia»

Mientras otros mandatarios se hacen virales por tropezar o por un discurso en la ONU (que él también hizo, con el Día Mundial del Caballo), Khurelsukh se hace viral por algo mucho más simple y universal: levantar pesas.

Y en los comentarios la reacción es unánime: “Mi presidente no podría ni con la barra sola”. (El Heraldo de Saltillo)