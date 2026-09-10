Advierten sobre el uso de paracetamol durante el embarazo

El estudio vincula el uso del popular fármaco en el embarazo con cambios reproductivos en hijas.

Copenhague, Dinamarca.- Un estudio realizado en Dinamarca apunta a una posible asociación entre el consumo de paracetamol / acetaminofén durante el embarazo y alteraciones en marcadores del desarrollo reproductivo de las hijas.

La investigación, denominada estudio COPANA, fue liderada por la doctora Margit Bistrup Fischer, investigadora postdoctoral del Departamento de Crecimiento y Reproducción del hospital universitario Rigshospitalet de Copenhague. El equipo siguió a 685 mujeres desde el primer trimestre de embarazo, evaluando la exposición al fármaco mediante registros de consumo y muestras de orina tomadas a intervalos regulares.

Para el análisis principal se evaluaron a 302 niñas de 3 meses de edad. De ellas, 92 habían estado expuestas al fármaco antes de la semana 17 de gestación, 67 después de la semana 17 y 143 no habían tenido exposición. Ninguna madre superó la dosis máxima diaria recomendada de 4 mil mg y la mayoría lo utilizó para cefalea o dolor musculoesquelético.

Los resultados, publicados el 9 de septiembre en la revista ‘Human Reproduction Open’, mostraron que en promedio las niñas expuestas intraútero presentaban:

40 por ciento menos de volumen ovárico

13 por ciento menos de volumen uterino

23 por ciento menos de folículos ováricos, las estructuras que contienen los óvulos inmaduros

Además, las bebés expuestas en etapas tempranas presentaron niveles más bajos de hormona antimülleriana (AMH), un indicador de la reserva ovárica, y en general se observaron niveles más bajos de hormonas reproductivas y un diámetro menor de tejido mamario, lo que sugiere una producción comprometida de estradiol.

Para validar los hallazgos, los investigadores analizaron una segunda cohorte independiente de mil 210 niñas nacidas en Copenhague entre 1997 y 2002, seguidas desde la infancia hasta la adolescencia. En este grupo también se encontró que la exposición fetal se asoció con úteros más pequeños durante la pubertad y ovarios más pequeños durante la adolescencia.

Los autores subrayan puntos clave:

Es un estudio observacional: no demuestra causalidad ni que el paracetamol sea responsable directo de los cambios. Existe una gran variabilidad individual. Muchas hijas de mujeres que tomaron Tylenol tuvieron medidas ováricas similares a las no expuestas. La función reproductiva y la reserva ovárica de una mujer se establecen cuando aún está en el útero, ya que las niñas nacen con todos los óvulos que tendrán en su vida. Estudios previos en animales ya habían señalado que la exposición fetal podría afectar esa reserva.

La propia Fischer insistió en que las mujeres no deben alarmarse y que las guías actuales siguen considerando al paracetamol como la opción más segura para tratar dolor y fiebre durante el embarazo, ya que la fiebre alta no tratada también supone un riesgo. Para determinar si estas diferencias anatómicas tienen impacto en la fertilidad futura o en la edad de la menopausia, será necesario un seguimiento a largo plazo, idealmente hasta la menopausia. (El Heraldo de Saltillo)

https://academic.oup.com/hropen/article/2026/3/hoag073/8787665