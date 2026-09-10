Más de 300 mil saltillenses afectados en suministro de agua por culpa de CFE

Cortes de la Comisión Federal de Electricidad mantienen afectaciones de Agsal

La Comisión Federal de Electricidad mantiene a más de 300 mil saltillenses afectados por baja presión o falta de agua, debido a los cortes eléctricos que se han presentado desde el pasado fin de semana.

Estos cortes intermitentes han perjudicado el funcionamiento del bombeo de los pozos del Acuífero Sur de Aguas de Saltillo y, por ende, la distribución del agua en alrededor de 200 colonias de la ciudad.

Roberto Velázquez, superintendente de la CFE, no ha dado a conocer a la ciudadanía el motivo de estas afectaciones, ni alguna fecha en que pueda quedar reestablecido el servicio por completo.

En repetidas ocasiones se ha intentado comunicarse con él sin tener respuesta favorable.

Los apagones de la Comisión Federal de Electricidad se han presentado desde el pasado sábado 5 de septiembre, por lo que ha sido imposible restablecer la operación por completo de los pozos del Acuífero Sur.

Aguas de Saltillo dio a conocer que durante el 2025 y en lo que va del 2026 se han registrado cerca de 80 afectaciones por parte de la CFE mayores a una hora, que perjudican el servicio de agua y por lo tanto afecta a las y los ciudadanos. (El Heraldo de Saltillo)