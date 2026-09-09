Amparo promovido por Tania “N” en Hidalgo carece de competencia jurídica en Coahuila

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery, afirmó que un juez de Hidalgo carecía de competencia para conceder un amparo relacionado con la ex alcaldesa de Múzquiz, quien enfrenta cargos por el delito de ejercicio abusivo de funciones

El amparo promovido por Tania “N”, ex alcaldesa de Múzquiz, en el estado de Hidalgo para llevar su proceso penal en libertad carece de competencia jurídica en Coahuila, dado que el procedimiento corresponde a las autoridades judiciales de Coahuila por la jurisdicción del caso, informó el magistrado presidente, Miguel Felipe Mery Ayup.

Cabe recordar que la mencionada enfrenta cargos por el delito de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o de contratos de obra pública dentro de su administración municipal que comprendió el período de 2022-2024.

En entrevista, Mery Ayup explicó que la jueza del Octavo Juzgado de Distrito en Materia Federal, con sede en Coahuila, Vanessa Revilla, se declaró competente para atender la medida cautelar y notificó al juez de Hidalgo que actualmente se encuentra al frente de ese juzgado que el secretario, en funciones de juez, mismo que emitió el citado amparo, ya fue suspendido de sus labores debido a este hecho.

«Lo nunca antes visto es esta suspensión que supuestamente concedió el juez de Hidalgo, pero quedó sin efecto toda vez que la jurisdicción no era la apropiada», señaló el magistrado, quien agregó que la jueza Revilla emitió un nuevo proveído dirigido al juez local para establecer que la persona se encuentra bajo custodia de una autoridad judicial de Coahuila.

Mery Ayup también señaló que el juez que concedió el amparo a Tania «N» asentó de manera incorrecta que la imputada se encontraba detenida en Hidalgo, situación que calificó como falsa, pues, afirmó, ella permanece en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, donde enfrenta actualmente su proceso penal.

«Perfectamente queda demostrado que la competencia es de Coahuila y no competencia de un juez de Hidalgo», sostuvo el presidente del Poder Judicial, quien agregó que el señalamiento de que la persona estaba detenida en Hidalgo «es un comentario falso y él lo señala en el documento».

Enfatizó además que las resoluciones de los jueces no deben quedar sujetas a presiones de ningún tipo ni a actores o expresiones difundidas en redes sociales, sino que deben emitirse con apego al derecho, las evidencias y la justicia.

«Lo que nosotros estamos es a las evidencias, a lo que se ofrece en juicio y, en este caso, frente a nosotros está la evidencia de que el juez local ha actuado siempre conforme a derecho», afirmó.

Finalmente, sostuvo que los jueces deben actuar con independencia y autonomía, sin dejarse presionar por manifestaciones externas, y resolver los asuntos con base en las pruebas que obran dentro de cada expediente.

«No nos vamos a dejar presionar por cuestiones políticas o personajes que están haciendo manifestaciones diversas, ni nos vamos a prestar a los insultos. El tema de nosotros es, para mí, dentro del Tribunal Superior de Justicia, que el juez lleve la causa con independencia y autonomía siempre apegado a las evidencias», concluyó. (OMAR SOTO)

«PERFECTAMENTE queda demostrado que la competencia es de Coahuila y no competencia de un juez de Hidalgo», dijo Miguel Mery Ayup sobre el caso de Tania N.