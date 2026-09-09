María De La Luz De La Huerta Sánchez
Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 87 años
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Andrea Esmeralda Martínez Hernández
Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 9 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Jesús Obrero a las 09:00 hrs
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
Lourdes Evelyn Juárez Hernández
Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 43 años
Velación en Domicilio
Inhumación este jueves en el Panteón Valle del Santo Cristo
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Sr. Amado Hernández Martínez
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 89 años
Velación en capilla Fundadores 3
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Nazly Nathaly Rodríguez Contreras
Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 13 años
Velación en la capilla Ramos 2
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
San Juana Tovar Morales
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 56 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación en un Panteón de la Localidad