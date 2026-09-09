María De La Luz De La Huerta Sánchez

Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 87 años

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Andrea Esmeralda Martínez Hernández

Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 9 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Jesús Obrero a las 09:00 hrs

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

Lourdes Evelyn Juárez Hernández

Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 43 años

Velación en Domicilio

Inhumación este jueves en el Panteón Valle del Santo Cristo

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Sr. Amado Hernández Martínez

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 89 años

Velación en capilla Fundadores 3

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Nazly Nathaly Rodríguez Contreras

Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 13 años

Velación en la capilla Ramos 2

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

San Juana Tovar Morales

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación en un Panteón de la Localidad