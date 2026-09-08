miércoles, septiembre 9, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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José Manuel Jaramillo Reyes

Falleció el 07 de Septiembre  del 2026 a la edad de 68 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación ayer en el Panteón  Jardines del Santo Cristo

 

Mario Alberto Montelongo Peña

Falleció el 07 de Septiembre  del 2026 a la edad de 46 años

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Craso

 

Federico Gutierrez Sifuentes

Falleció el 08 de Septiembre  del 2026 a la edad de 76 años

Traslado ayer  para su Velación e Inhumación al Ej. Navidad Galeana N.L

 

Mario Vega Saucedo

Falleció el 07 de Septiembre  del 2026 a la edad de 53 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad

 

Juana María Cardona Malacara

Falleció el 07 de Septiembre  del 2026 a la edad de 69 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario a las 10:30 hrs

Inhumación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

 

Aurelio Martínez Hernández

Falleció el 07 de Septiembre  del 2026 a la edad de 43 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Escobedo Arteaga Coahuila

 

 

Isaí Medina Briseño

Falleció el 07 de Septiembre  del 2026 a la edad de 28 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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