José Manuel Jaramillo Reyes

Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 68 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Mario Alberto Montelongo Peña

Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 46 años

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Craso

Federico Gutierrez Sifuentes

Falleció el 08 de Septiembre del 2026 a la edad de 76 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Navidad Galeana N.L

Mario Vega Saucedo

Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 53 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad

Juana María Cardona Malacara

Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 69 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario a las 10:30 hrs

Inhumación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Aurelio Martínez Hernández

Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 43 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Escobedo Arteaga Coahuila

Isaí Medina Briseño

Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 28 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad