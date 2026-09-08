José Manuel Jaramillo Reyes
Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 68 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Mario Alberto Montelongo Peña
Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 46 años
Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Craso
Federico Gutierrez Sifuentes
Falleció el 08 de Septiembre del 2026 a la edad de 76 años
Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Navidad Galeana N.L
Mario Vega Saucedo
Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 53 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad
Juana María Cardona Malacara
Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 69 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario a las 10:30 hrs
Inhumación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Aurelio Martínez Hernández
Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 43 años
Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Escobedo Arteaga Coahuila
Isaí Medina Briseño
Falleció el 07 de Septiembre del 2026 a la edad de 28 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad