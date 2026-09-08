Junto con el Ejército Mexicano, seguimos blindando a Coahuila: Manolo  

Asiste el gobernador del Estado a la toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera del general de Brigada EM Jorge González Gálvez, como comandante de la VI Zona Militar

El gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió a la ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera del general de Brigada EM Jorge González Gálvez, como comandante de la VI Zona Militar, evento en el que acompañó al general de Brigada EM Francisco Colchado Gömez, comandante de la XI Región Militar.

«Junto al general Fernando Colchado, Comandante de la XI Región Militar, acompañamos al general Jorge González Gálvez en su toma de protesta como nuevo Comandante de la 6ª Zona Militar. En Coahuila seguiremos trabajando de manera coordinada con el Ejército Mexicano para mantener la seguridad y el orden en nuestro estado», destacó el gobernador.

Manolo Jiménez destacó que junto al Ejército Mexicano se trabaja en equipo y coordinación con los tres órdenes de gobierno para proteger a las familias coahuilenses en las colonias, barrios y ejidos de todos los municipios.

Mencionó que en nuestra entidad se tiene una estrategia bien probada que implica prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, y que eso, entre otras cosas, es gracias a la suma de esfuerzos y al respaldo de del Ejército Mexicano.

El mandatario estatal señaló que como parte de la confianza y la coordinación que se tiene con las fuerzas armadas, su administración invierte una gran cantidad de recursos en acciones de infraestructura y equipamiento para el Ejército Mexicano, la Marina Armada y la Guardia Nacional.

“Coahuila es uno de los estados más seguros del país, y es un ejemplo de voluntad, trabajo en equipo y coordinado entre las diversas corporaciones de seguridad para cuidar de las y los coahuilenses y para mejorar su calidad de vida”, indicó.

De la misma manera y ante la próxima celebración del grito de independencia, Jiménez Salinas expresó que en Coahuila se tienen condiciones para llevar a cabo este tipo de eventos gracias a un trabajo en equipo entre las instituciones de seguridad que mantienen a Coahuila en orden y en paz.

Abundó que ya están listos los operativos conjuntos que se llevarán a cabo para cuidar de los diferentes eventos de grito de independencia en los 38 municipios, en coordinación con las alcaldesas y alcaldes. (El Heraldo de Saltillo)