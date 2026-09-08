Trabajamos para más oportunidades de desarrollo para la juventud: Javier Díaz

Alcalde de Saltillo asiste a la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2026-2027 del Conalep Coahuila

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la ceremonia de inicio de clases del Conalep para el ciclo escolar 2026-2027, en donde destacó la importancia de que la juventud se prepare con el fin de mantener a la capital de Coahuila entre las mejores localidades para vivir a nivel nacional.

Díaz González destacó que el Conalep Coahuila, en un trabajo coordinado entre gobierno, sociedad e iniciativa privada, realiza un excelente trabajo al formar a los jóvenes que en poco tiempo se sumarán a alguno de los sectores productivos de la región.

“En Saltillo trabajamos de la mano en todos los temas con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y una parte de nuestra misión es precisamente esa, trabajar para generar oportunidades para que se desarrollen y mantengan a Saltillo como una gran ciudad”, apuntó el Alcalde.

Como parte del evento, que se desarrolló en el Conalep Saltillo I, las autoridades entregaron de manera simbólica material para el fortalecimiento educativo. Se dio a conocer que en total son más de 20 mil libros los que se distribuirán en los 19 planteles que hay en la entidad.

El director general del Conalep Coahuila, Alfio Vega de la Peña, dio la bienvenida al nuevo ciclo escolar a los 11 mil estudiantes que forman parte de su matrícula en la entidad.

“Agradecemos la confianza que nos tienen los padres de familia, así como nuestros estudiantes. También agradecemos al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Javier Díaz González por impulsar la educación como una herramienta para elevar los niveles del bienestar social”, señaló Vega de la Peña.

El director del plantel Conalep Saltillo I, José Francisco Barajas Ramírez, dijo que la razón de ser de este sistema educativo son precisamente las y los estudiantes, por lo que los exhortó a aprovechar al máximo las herramientas que les proporcionan para su formación.

En representación de las y los estudiantes del Conalep, la alumna Valentina Marisol Martínez Moreno agradeció a las autoridades las oportunidades, así como los apoyos para recibir una preparación de calidad que los ayudará en su proyecto de vida.

“Valoramos los apoyos y herramientas que nos brindan, ya que también representan una ayuda para nuestra familia; recibimos este material con gratitud y con el compromiso de seguir con nuestra preparación”, afirmó Martínez Moreno.

En el evento también estuvo el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón; el vocal de Canacintra Coahuila Sureste, Luis Pablo Garza Durón, en representación del presidente del organismo, Arturo Reveles Márquez; la directora de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Claudia Rodríguez Sepúlveda; así como estudiantes, docentes y directivos del Conalep Saltillo I. (El Heraldo de Saltillo)