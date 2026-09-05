Caen mujeres a fosa en panteón de Saltillo; resultan lesionadas

Dos mujeres resultaron lesionadas luego de sufrir una caída accidental al interior de una fosa en un panteón de Saltillo.

El accidente movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para rescatar a las afectadas. Paramédicos acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios y valorar su estado de salud.

Tras ser extraídas de la fosa, Silvia Karen Salas Palomo, de 31 años, e Irma Guadalupe Paloma Sánchez, de 45, fueron atendidas en el lugar y se determinó su traslado a las instalaciones del hospital Universitario de Saltillo.

Autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y se realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo sucedió el accidente. (El Heraldo de Saltillo)