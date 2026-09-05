Muere hombre de 49 años, presuntamente víctima de un infarto

Un hombre de 49 años perdió la vida la mañana de este sábado, presuntamente a consecuencia de un infarto, cuando se encontraba sobre la calle 13, casi en el cruce con el bulevar Benito Juárez, en los límites de las colonias Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.

El reporte movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Saltillo, quienes acudieron al lugar para brindar atención al hombre; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron y resguardaron el sitio, mientras permanecían a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes y determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, el deceso es considerado como aparentemente natural, aunque será la autoridad ministerial la que establezca con precisión las circunstancias de la muerte. El Heraldo de Saltillo)