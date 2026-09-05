La tranquilidad se vive en Ramos con plazas públicas renovadas

Familias de Parajes de los Pinos disfrutan espacios renovados para el encuentro y la recreación

Las tardes en las plazas de Parajes de los Pinos reúnen a niñas y niños en los juegos, madres y padres de familia que los acompañan y vecinos que aprovechan estos espacios para caminar, descansar y convivir, como parte de una dinámica comunitaria que refleja la tranquilidad que se vive en este sector de Ramos Arizpe.

En la administración de Tomás Gutiérrez se realizó una intervención simultánea de 13 plazas públicas en esta colonia, como parte del paquete denominado Con Obra Tras Obra Ramos Se Transforma; los espacios cuentan con mejores condiciones para recibir diariamente a las familias, con acciones de limpieza y pintura, rehabilitación del alumbrado, sustitución de luminarias, instalación de juegos infantiles y bancas, así como trabajos en áreas verdes y andadores.

El alcalde señaló que mantener en buenas condiciones los espacios públicos tiene un efecto que va más allá de mejorar la imagen de una colonia, al propiciar que las familias salgan, convivan y hagan suyo el lugar donde viven.

“Una plaza llena de niños y de familias nos dice mucho de una colonia. Significa que la gente sale, convive y siente que ese espacio le pertenece. Queremos lugares que tengan vida, porque cuando los vecinos hacen suyo un espacio público también ayudan a cuidarlo y a mantener tranquila su comunidad”, expresó.

Para las familias que acuden a estos espacios, contar con lugares cercanos y en buenas condiciones representa también una alternativa cotidiana para pasar tiempo con sus hijos.

“Venimos por las tardes porque los niños quieren jugar y nosotros podemos estar aquí acompañándolos. Se siente bonito ver la plaza con familias, con niños corriendo y vecinos que ya conocemos; al final también es una forma de convivir entre todos”, comentó Laura Hernández, vecina del sector.

Gutiérrez Merino destacó que el propósito es generar espacios que formen parte de la vida cotidiana de las colonias y no únicamente realizar mejoras físicas.

“Podemos poner pintura, iluminación, juegos o bancas, pero una plaza realmente funciona cuando la gente la utiliza. Eso es lo que queremos: espacios donde nuestros niños puedan crecer jugando, donde los vecinos se conozcan y donde las familias puedan disfrutar con tranquilidad de su colonia”, finalizó el presidente municipal. (El Heraldo de Saltillo)