Casi 25 mil visitantes ha recibido Aqua Ramos durante temporada 2026

Parque acuático municipal continuará abierto durante las próximas semanas antes de concluir actividades en octubre

A poco más de cinco meses del inicio de su temporada, Aqua Ramos registra 24 mil 975 visitantes y se encamina hacia la etapa final de actividades de 2026, consolidado como una alternativa de recreación y convivencia para las familias de Ramos Arizpe.

El parque acuático municipal inició operaciones en marzo y continuará recibiendo visitantes durante las próximas semanas, previo a la conclusión de la temporada prevista para octubre, cuya fecha será dada a conocer oportunamente.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la afluencia registrada durante estos meses refleja la importancia de contar con alternativas recreativas dentro de la propia ciudad, particularmente durante los periodos de mayor tiempo libre para niñas, niños y jóvenes.

“Aqua Ramos es un espacio pensado para que las familias puedan pasar un buen día sin tener que salir de nuestra ciudad. Casi 25 mil visitantes nos hablan de miles de momentos de convivencia, de niños disfrutando sus vacaciones y de familias que encontraron aquí una opción para compartir su tiempo”, expresó.

Gutiérrez Merino señaló que todavía quedan semanas para que las familias aprovechen las instalaciones antes de que concluya la temporada de este año.

“Todavía hay tiempo para disfrutar Aqua Ramos. Queremos que las familias sigan aprovechando este espacio durante las próximas semanas y que cerremos una temporada que ha tenido una gran respuesta. Después vendrá el momento de hacer el balance final y comenzar a pensar en cómo seguir mejorándolo”, señaló.

El Gobierno Municipal destacó que Aqua Ramos forma parte de los espacios públicos destinados a ofrecer alternativas de esparcimiento, recreación y convivencia, especialmente para las familias que buscan actividades accesibles dentro del municipio.

La fecha oficial para el cierre de Aqua Ramos será informada próximamente por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe. (El Heraldo de Saltillo)