Exigen padres asignación de maestro para primaria de Analco

La falta de un maestro titular para el grupo de segundo grado, sección B, de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Analco de Ramos Arizpe, generó la inconformidad de padres de familia, quienes se manifestaron para solicitar la intervención de la Secretaría de Educación de Coahuila.

De acuerdo con los inconformes, alrededor de 31 estudiantes se encuentran afectados por esta situación desde el arranque del ciclo escolar, sin que hasta el momento se haya concretado la asignación de un docente de base que pueda hacerse cargo del grupo de manera permanente.

Las madres y padres señalaron que ya se han realizado gestiones y enviado oficios ante las autoridades educativas, por lo que durante la protesta comenzaron también con la recopilación de firmas para reforzar su petición.

“Somos 31 madres de alumnos las que nos estamos manifestando. Queremos reunir firmas y llevarlas a la Secretaría de Educación para que nos atiendan y nos den una solución”, expresaron algunas de las madres presentes al exterior del plantel educativo.

La ausencia del docente también ha ocasionado cambios en la dinámica escolar. Según explicaron los padres, los menores únicamente han recibido clases de manera irregular y en algunos días se les ha pedido salir antes del horario habitual.

Claudia Zúñiga, una de las madres afectadas, manifestó además su inconformidad por la manera en que se ha informado a las familias sobre estos ajustes, pues aseguró que en una ocasión recibió el aviso de recoger anticipadamente a su hija a través de otra madre de familia.

“La salida está establecida a las 12:00 del mediodía y de pronto me avisaron que fuera por mi hija a las 11:30. Quien me informó fue otra madre de familia, no el director ni alguien de la mesa directiva”, explicó.

Consideró que la situación refleja problemas de comunicación y coordinación dentro del plantel, por lo que pidió que las autoridades escolares mantengan informados directamente a los tutores mientras se resuelve la falta del docente.

Ante la inconformidad, la dirección de la primaria informó a los padres que el procedimiento para obtener una nueva asignación ya se encuentra en manos de las autoridades estatales.

El director del plantel, Mario Alfredo Solís Silva, y la inspectora María Elena Salce Segura señalaron que acudirían este mismo día ante la Secretaría de Educación de Coahuila para dar seguimiento al trámite y buscar una respuesta para el grupo afectado.

Los padres esperan que las gestiones permitan contar a la brevedad con un maestro definitivo, a fin de normalizar las clases, recuperar el horario habitual y evitar mayores afectaciones académicas para los 31 estudiantes. (EDUARDO SERNA).