Ya están abiertas las inscripciones para la carrera Chuy Flores 2026 10 y 5K ¡Anímate y participa!

El próximo domingo 18 de octubre se llevará a cabo la edición 2026 de la tradicional carrera Chuy Flores, en la que se espera la participación de cerca de mil participantes y cuya salida y meta estará ubicada en la calle Salvador González Lobo esquina con el bulevar Venustiano Carranza, a un costado de la Rectoría de la UA de C.

En esta carrera, las y los participantes podrán recorrer distancias de 10 y 5 kilómetros en las ramas varonil y femenil, además de la carrera 10K para personas invidentes y en sillas de ruedas.

El organizador de esta carrera Jesús Flores Dávila, dijo que la respuesta de las y los saltillenses a esta competencia, cuyo costo de inscripción es de solamente 40 pesos, ha sido sumamente positiva en cada una de sus ediciones e indicó que en este 2026 se espera también una participación entusiasta de corredoras y corredores tanto de esta capital como de la vecina ciudad de Ramos Arizpe.

Recordó que el objetivo de este evento atlético es el de promover el deporte, la convivencia familiar y la activación física.

Indicó que el disparo de salida será a las 7:30 de la mañana, sin embargo, se está solicitando a las y los competidores que lleguen un poco antes para llevar a cabo el calentamiento, además de que los competidores invidentes y en sillas de ruedas serán quienes arranquen primero como es la costumbre y dos minutos después se arrancará con el 5 y 10K varonil y femenil.

También mencionó que a las 9:00 de la mañana será la carrera infantil en la que corredoras y corredores menores de 13 años podrán competir recorriendo la distancia de un kilómetro.

Recordó que se trata de la décimo quinta edición de esta carrera que inició en el 2009 y que en los siguientes dos años se vio interrumpida su realización a causa de la pandemia, e indicó que a partir de su reanudación ha ido creciendo notablemente el número de competidores que toman parte en el evento atlético.

“Se trata de una carrera muy familiar, no hay fines de lucro, aunque también es un evento competitivo porque va gente que le gusta medir sus tiempos y probar su resistencia”, destacó Jesús Flores.

Informó que las y los interesados en competir pueden adquirir sus accesos en la Mueblería D’Luxe, ubicada en la calle Juárez número 597, así como también en la Frutería Los Güeros, de José Musa y calle Quinta Real, con el Gato Araiza en el Jardín Torreón del Centro Metropolitano y en Muebles Chuy, que se localiza en bulevar Díaz Ordaz número 2050 en la colonia Capellanía, de la vecina ciudad de Ramos Arizpe.

Mencionó que los ganadores absolutos de las carreras 5 y 10K en las categorías tanto varonil femenil recibirán premios de 500 pesos para el primer lugar, 300 para el segundo y 200 para el tercero, mientras que para las categorías de personas con discapacidad que compitan en la carrera 10K, tanto invidentes como en silla de ruedas, se entregarán también premios por estos mismos montos a quienes lleguen en primero, segundo y tercer lugar. (ÁNGEL AGUILAR)