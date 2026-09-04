Invita San Francisco de Asís a compartir alimentos con familias necesitadas

La Parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, invitó a la feligresía a participar este domingo 6 de septiembre en el Día de la Divina Providencia, mediante la donación de alimentos y artículos no perecederos. Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la solidaridad entre la comunidad católica y apoyar a familias que atraviesan por alguna necesidad.

El párroco Martín Hernández Linares explicó que esta iniciativa se realizará cada primer domingo de mes, buscando que la tradicional devoción a la Divina Providencia se traduzca también en acciones concretas de ayuda hacia quienes más lo requieren.

“Queremos que nuestra oración a la Divina Providencia vaya acompañada de un gesto de generosidad. Pedimos a Dios que nunca falten casa, vestido y sustento en nuestros hogares, pero también podemos convertirnos en instrumentos de su providencia compartiendo un poco de lo que tenemos con nuestros hermanos”, expresó el sacerdote.

Para la jornada de este fin de semana, los fieles podrán donar algún producto no perecedero y entregarlo durante las diferentes misas sabatinas y dominicales que se celebran tanto en el templo de San Francisco de Asís como en las distintas comunidades que forman parte de su sector parroquial.

La recepción comenzará el sábado en la misa de las 12:00 horas en San José, en la colonia Urbivilla. El domingo habrá oportunidad de colaborar a las 9:00 horas en Nuestra Señora de Guadalupe, en Paraje de los Pinos; Señor de la Divina Misericordia, en Parajes del Valle; y San Judas Tadeo, en Escorial.

A las 10:30 horas se recibirán las aportaciones en San Isidro Labrador, en Mirador; Sagrado Corazón de Jesús, en Villasol; y San Francisco de Asís, en Analco. Asimismo, a las 12:00 horas habrá celebraciones en San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, en Valle Poniente.

Entre los productos que pueden entregarse se encuentran alimentos de larga duración como arroz, frijol, pasta, aceite, enlatados y otros artículos que puedan almacenarse para posteriormente ser compartidos con personas en situación de necesidad.

“Puede parecer una aportación pequeña, pero cuando toda una comunidad participa podemos reunir una ayuda importante. La intención es crear el hábito de compartir y recordar cada mes que la fe también se manifiesta en la caridad y en estar atentos a las necesidades de los demás”, agregó Hernández Linares. (EDUARDO SERNA).