Camino de la Real mejora movilidad en el poniente de Ramos Arizpe

La vialidad facilita los traslados entre cuatro sectores habitacionales y el corredor industrial

El bulevar Camino del Real se ha convertido en una alternativa de movilidad para miles de familias y trabajadores de Ramos Arizpe, al conectar cuatro sectores habitacionales del poniente de la ciudad y facilitar su incorporación hacia la carretera a Los Pinos y el corredor industrial.

A poco más de cuatro meses de su modernización, esta vialidad permite comunicar de manera directa a Parajes de los Pinos, Real del Valle, Valle Poniente y Escorial, mejorando las alternativas de circulación en una zona de importante crecimiento habitacional.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha destacado que las obras de conectividad que se desarrollan en la Región Sureste buscan precisamente mejorar la seguridad vial, disminuir los tiempos de traslado y responder al crecimiento urbano e industrial.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el objetivo de este tipo de infraestructura es que el crecimiento habitacional de Ramos Arizpe esté acompañado por nuevas alternativas de movilidad que distribuyan mejor el tránsito y reduzcan los recorridos cotidianos.

“Camino del Real nos permite conectar una zona que ha crecido muchísimo con uno de los principales corredores de nuestra ciudad. Lo importante no son solamente los cuatro carriles; lo importante es que hoy una familia tiene otra opción para salir de su colonia y un trabajador puede trasladarse de una manera más ágil hacia la zona industrial”, señaló.

La modernización del bulevar, realizada en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, transformó el antiguo camino en una vialidad de cuatro carriles.

Por último, Gutiérrez Merino señaló que la utilidad de Camino del Real también radica en funcionar como una vía de desahogo para el tránsito generado por el crecimiento del poniente y con un beneficio que trasciende a las colonias ubicadas directamente sobre su trazo. (El Heraldo de Saltillo)