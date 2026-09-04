Llevarán más de 200 artistas al escenario con «Así se Canta en México» en Saltillo

El espectáculo se presentará el 12 y 13 de septiembre de este 2026 en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

Más de 200 artistas se reunirán en el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo, para presentar el espectáculo «Así se Canta en México», una propuesta que busca celebrar la música y las tradiciones mexicanas con la participación de reconocidos intérpretes y agrupaciones de Coahuila.

Entre los participantes se encuentran la soprano Marcela Monjarás, el pianista Alejandro Reyes Valdés, Marco A. Guzmán Pedraza, el Coro del Colegio Vivir, dirigido por Jany López, así como la Ópera de Coahuila, bajo la dirección de Arturo Rodríguez Torres.

También formarán parte del espectáculo el Ballet Folklórico del Ateneo Fuente, además de «La Sombra de Juan Gabriel», con Ramón Alberto.

La presentación reunirá diferentes expresiones de la música mexicana en un mismo escenario, con la participación de solistas, coros, mariachi, ballet folklórico y músicos, para ofrecer un recorrido por canciones y tradiciones representativas del país.

«Así se Canta en México» se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a las 7 de la tarde y el domingo 13 de septiembre a las 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El donativo para asistir al espectáculo será de 200 pesos y los boletos estarán disponibles a través de newticket.com.mx, así como en la taquilla del Teatro de la Ciudad.

Los organizadores destacaron que se trata de una producción con la participación de más de 200 artistas en escena, con el objetivo de acercar al público a la riqueza musical y cultural de México mediante una presentación que combina distintas disciplinas artísticas.

«Qué forma más bonita de unir a nuestra comunidad que a través de la música y con talentos tan diversos, tendremos una gran fiesta, los invitamos a que se unan a esta gran fiesta para celebrar a México, en la que juntos, como saltillenses, vamos a celebrar el gran talento que hay», indicó Lissy Monjarás, impulsora del evento. (OMAR SOTO)