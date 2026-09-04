Supervisa Javier Díaz brigada de embellecimiento

Alcalde supervisa labores en el Parque Hundido de la colonia Fundadores

Al supervisar los trabajos que se realizan en el Parque Hundido de la colonia Fundadores, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, comentó que las brigadas integrales recorren todos los sectores de la ciudad en tareas de mantenimiento y embellecimiento de los espacios urbanos.

En estas brigadas integrales participan la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, en un trabajo coordinado para mejorar las condiciones de esos lugares y la calidad de vida de la población.

El alcalde destacó los trabajos que se realizan en 17 principales arroyos de nuestra ciudad, en los que se ubicaron 35 puntos críticos por la cantidad de basura y escombro.

Detalló que tan solo durante esta semana, en el “Arroyo del Cuatro” y en el “Madre” de la colonia Nueva Tlaxcala, fueron retiradas 174.8 toneladas de basura y escombro.

Aunado a ello, las cuadrillas del programa Aquí Andamos continúan trabajando en el embellecimiento de vialidades y espacios públicos.

“Quiero reconocer el trabajo que realizan las brigadas integrales que empezamos hace algunos meses, son brigadas transversales en las que participan trabajadores de diferentes áreas y que andan atacando los bulevares principales, secundarios y los espacios al interior de las colonias”, declaró el Presidente Municipal.

Díaz González exhortó a la población a abstenerse de tirar basura o escombro en lotes baldíos o arroyos, ya que se están aplicando multas que van hasta los 55 mil pesos a quien sea sorprendido.

En lo que respecta al Parque Hundido, Javier Díaz González dijo que este lugar es aprovechado como campo de entrenamiento por equipos de béisbol, fútbol americano y otros deportes, por lo que vecinos de ese sector solicitaron la intervención de las brigadas.

En estas acciones participan de manera coordinada 60 trabajadores de las diferentes dependencias municipales, quienes llevan a cabo labores de mantenimiento y atención de la infraestructura de este espacio público.

En el lugar se realizaron trabajos de deshierbe, poda de árboles y eliminación de grafiti; además, comenzó la instalación de reflectores, así como la reparación de luminarias para mayor seguridad de la población.

El alcalde Javier Díaz destacó que el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales permite atender de manera más eficiente las necesidades de cada sector y ofrecer espacios públicos seguros y funcionales para las familias saltillenses.(El Heraldo de Saltillo)