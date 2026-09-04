Seguirá Tony Flores fuera del Congreso de Coahuila

El Tribunal Electoral de Coahuila resolvió este viernes que la suplencia de la diputación local continuará vigente, por lo que Fernando Rodríguez González seguirá en funciones legislativas

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, continuará fuera del Congreso de Coahuila, luego de que el Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila resolviera este viernes que su suplente, Fernando Rodríguez González, debe permanecer en funciones legislativas.

La determinación se emitió en cumplimiento de una sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los juicios SM-JDC-81/2026 y SM-JDC-84/2026 acumulados. El Tribunal local concluyó que la suplencia, dentro del período ordinario de sesiones del Congreso que inició el primero de septiembre de este 2026, subsiste conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso Local y permanecerá vigente mientras no sea revocada o modificada por una autoridad jurisdiccional electoral competente. (OMAR SOTO)