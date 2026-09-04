Deben México y Canadá trabajar juntos por el T-MEC.- Trudeau

Ciudad de México.- México y Canadá deben trabajar juntos, como amigos, en el marco de la revisión del T-MEC, aseguró Justin Trudeau, ex primer ministro canadiense.

Al participar en el evento “México Siglo XXI”, organizado por Fundación Telmex, el político dijo que Canadá no se ha dejado presionar en las negociaciones del Tratado, tanto en 2018, cómo en la revisión actual.

«En la primavera del 2018 cuando había una fuerte presión para que se firmara el tratado antes de que se llevará a cabo la elección de México el 1 de julio del 2018, Canadá opto por decir no vamos a dejarnos presionar, no vamos a aceptar un mal trato.

“Ser firme a pesar de que va a doler fue lo que hicimos en el 2018 y seis meses después llegamos a un buen trato y es lo que ahora está haciendo el gobierno canadiense, no aceptar un mal trato. Cualquier persona con más poder puede infringir dolor pero cuando estás bien cimentado en tus valores, tú puedes tener una posición firme en lo que crees y esa es la forma en la cual prevalecemos y renegociamos el tratado de libre comercio de manera exitosa”, manifestó Trudeau, ante becarios de la Fundación Telmex.

Recalcó que solo con una postura conjunta, México y Canadá pueden mostrarse fuertes en la negociación.

“Canadá y México trabajando juntos van a poder continuar con esta posición firme de proteger y mejorar el éxito de los tres países.

“Nuestro trabajo es permanecer fuertes, considerados y ser razonables y seguir trabajando juntos como grandes amigos”, afirmó. (AGENCIA REFORMA)