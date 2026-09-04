Llegan a su nuevo hogar los primeros 40 equinos retirados de la tracción en Torreón

A través del esquema de adopción, las mulas, burros y caballos dejan la actividad de carga y comienzan su nueva historia

Torreón, Coahuila.- Los primeros 40 equinos que forman parte del programa de la “Herradura al Motor”, impulsado por la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, ya se encuentran en su nuevo hogar como parte del esquema de adopción responsable que contempla la iniciativa.

Debido a que el interés del programa es asegurar el bienestar de los equinos retirados de la tracción animal, los ejemplares ya fueron entregados a adoptantes que cumplen con los requisitos establecidos para garantizarles espacios adecuados, alimentación, atención médica y cuidados permanentes.

El Municipio dará un seguimiento continuo para verificar sus condiciones de vida, y asegurarse que los animales cuenten con un hogar donde su nueva historia sea de vivir en un entorno seguro, digno y alejado de cualquier actividad laboral.

Después de años de trabajo llegó su descanso, quedan atrás las jornadas de carga y ahora tienen un nuevo hogar donde recibirán el cuidado, el cariño y la tranquilidad que merecen.

El respeto y la procuración del bienestar de los seres sintientes forma parte de los intereses primarios de la Administración Municipal y del Gobierno del Estado de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)