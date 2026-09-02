MARS toma protesta a nuevo titular del Centro de Justicia Municipal

Cabildo de torreón tendrá Sesión Solemne en el Centro de Convenciones con motivo del 119 aniversario de la ciudad

Torreón.- Durante la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, este viernes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a Carlos de Lara McGrath, como nuevo titular del Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón.

El presidente municipal dijo que la seguridad en Torreón tiene varios factores que inciden para garantizar la tranquilidad, la paz y el orden, y que uno de ellos es precisamente esta área que a partir de hoy cuenta con nuevo director.

En otro asunto, fue aprobado como recinto oficial para la próxima Sesión Solemne de Cabildo que se llevará a cabo el 15 de septiembre del presente año, con motivo del 119 Aniversario de la ciudad de Torreón, el Centro de Convenciones.

La sesión se realizará a las 10:00 horas. Asimismo, se hará la entrega de las preseas a la Ciudadanía Distinguida.

Además, el Cabildo de Torreón aprobó el estado financiero correspondiente al mes de julio del ejercicio fiscal 2026, así como dos dictámenes para la autorización del esquema de regularización con valor catastral 2026, el primero correspondiente a 48 lotes ubicados en la colonia Lucio Cabañas, y el segundo para 16 lotes ubicados en el fraccionamiento Mayrán.

En otro de los asuntos revisados, se aprobó la solicitud de cambio de uso de suelo de habitacional Media Baja (H2) a Mixto 1 (Habitacional con Comercio) de un lote en el fraccionamiento Ampliación Los Ángeles de esta ciudad.

De igual forma, bajo la estrategia de la Administración de prevenir y combatir el abuso en el uso del alcohol y regular su venta en el municipio, se aprobaron 16 solicitudes de establecimientos mercantiles para cambio de domicilio, denominación o giro en su certificación municipal de alcoholes, con lo cual se fortalece también la legalidad de los establecimientos y el orden comercial. (El Heraldo de Saltillo)