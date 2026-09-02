Invita IMM a donar mezclilla para apoyar a mujeres saltillenses

Lo recaudado es entregado a mujeres que se encuentran en el Centro Penitenciario Femenil

El Instituto Municipal de las Mujeres invitó a la población a donar prendas de mezclilla y, de esta manera, apoyar a mujeres que se encuentran en el Centro Penitenciario Femenil.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, mencionó que las donaciones ayudarán a transformar prendas de mezclilla como parte de un programa de capacitación para la reinserción económica.

“Buscamos además el desarrollo de habilidades productivas para estas mujeres, por lo que las y los invitamos a donar, ya que su mezclilla puede tener una segunda vida”, dijo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres señaló que con la mezclilla que ha sido donada las mujeres están realizando artículos como mochilas, portavasos y mini bolsas.

Mencionó que se pueden donar pantalones, chamarras o faldas de mezclilla limpias y preferentemente con la mayor cantidad de tela aprovechable.

Las donaciones pueden ser entregadas durante todo lo que resta del año en el Instituto Municipal de las Mujeres, ubicado en la Nueva Unidad Administrativa, en el cruce de Presidente Cárdenas y Purcell, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

O bien, de martes a domingo en El Chapulín, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde; o en el Bosque Urbano Mexicano, Etapa 1, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Asimismo, del 7 al 11 de septiembre se habilitará como centro de acopio temporal la Secretaría de Medio Ambiente, ubicada en el Centro de Gobierno, sobre los bulevares Fundadores y Centenario de Torreón, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. (El Heraldo de Saltillo)