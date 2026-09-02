Invitan en Ramos Arizpe a participar en Concurso Nacional de Arte por la Paz

El Centro de Integración Juvenil (CIJ), delegación Ramos Arizpe, invitó a la población del municipio a sumarse al Concurso Nacional de Arte 2026 “Trazos, Voces e Historias por la Paz”, convocatoria que busca utilizar la creatividad como una herramienta para fortalecer el tejido social y promover entornos más saludables.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, explicó que la convocatoria se desarrolla a nivel nacional, por lo que hizo un llamado especial a jóvenes y habitantes del municipio interesados en expresar, mediante diferentes disciplinas artísticas, ideas y mensajes positivos para su comunidad.

“Queremos invitar a la población de Ramos Arizpe a que conozca esta convocatoria y se anime a participar. El arte también es una forma de expresar lo que sentimos, de generar conciencia y de compartir propuestas que ayuden a construir una mejor convivencia”, señaló.

El certamen contempla tres disciplinas: pintura, mediante la elaboración de un mural; música, a través de una canción; y creación literaria, con la presentación de un cuento. Los participantes deberán seleccionar además una de las tres temáticas establecidas: bienestar emocional, cuidado del medio ambiente o cultura de paz.

García Charles destacó que uno de los propósitos es motivar el trabajo colectivo y que los participantes encuentren en las expresiones artísticas una vía para abordar asuntos que tienen impacto directo en su entorno.

“Son temas que están muy presentes en nuestras comunidades. Buscamos que, a través de su creatividad, los participantes puedan hablar del bienestar emocional, del respeto al medio ambiente o de cómo podemos contribuir a generar una cultura de paz”, comentó.

Como parte del proceso, los interesados deberán crear su obra y realizar un video en el que documenten su proceso creativo, material que posteriormente será utilizado para completar el registro dentro de la convocatoria nacional. El periodo de registro permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre. Las bases y el proceso de inscripción pueden consultarse en el portal oficial del concurso del Centro de Integración Juvenil. (EDUARDO SERNA).