Lanza IEC convocatoria para integrar Comités Municipales rumbo a renovación de alcaldías de Coahuila en 2027

La convocatoria estará disponible hasta el 22 de septiembre y cuenta también con una versión en sistema Braille para garantizar la inclusión de personas con discapacidad visual

A través de una rueda de prensa para dar los pormenores, este miércoles el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) convocó a los ciudadanos interesados en participar directamente en la organización de las elecciones del 2027, mediante la integración de los 38 Comités Municipales Electorales que operarán en esta entidad.

El organismo electoral informó que serán seleccionadas 190 personas para ocupar los cargos de presidencias, secretarías y consejerías de estos órganos desconcentrados, responsables de preparar, organizar, desarrollar y vigilar el proceso electoral en cada municipio.

El presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, destacó la importancia de que la ciudadanía se involucre en la organización de los comicios, al señalar que su participación permitirá fortalecer la certeza, legalidad y transparencia de la elección en la que se renovarán los 38 ayuntamientos de Coahuila.

La convocatoria ya fue emitida por el Consejo General del IEC y establece los requisitos, documentación, etapas y criterios que deberán cumplir las personas interesadas. La convocatoria completa y registro de interesados permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre, a través del portal web de este Instituto, mientras que la integración definitiva de los Comités Municipales Electorales deberá ser aprobada por el Consejo General del IEC a más tardar el 31 de octubre de este 2026.

En el marco de esta convocatoria, el IEC también recibió 20 cuadernillos en sistema Braille por parte de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, encabezada por Enrique Martínez y Morales, con el objetivo de facilitar que las personas con discapacidad visual conozcan los requisitos y puedan participar en el proceso de selección.

«Las ciudadanas y ciudadanos de Coahuila son quienes finalmente hacen posible estos procesos electorales, la integración de estos órganos es un evento de suma importancia para quienes integramos este Consejo General», remarcó el titular del Instituto Electoral. (OMAR SOTO)