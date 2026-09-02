Fortalece PRI Ramos Arizpe espacios de participación y liderazgo para las mujeres

Con el objetivo de fortalecer la participación, el liderazgo y la generación de espacios de diálogo para las mujeres, el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ramos Arizpe participó en la conferencia “Entre Mujeres Sin Filtro”, encuentro organizado por el PRI Coahuila a través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) Estatal.

La actividad reunió a militantes y simpatizantes en una jornada de diálogo y convivencia, en la que se destacó la importancia de mantener abiertos espacios que permitan escuchar las experiencias, inquietudes y propuestas de las mujeres, así como impulsar su participación en los diferentes ámbitos de la vida pública.

Hazel Santos Rodríguez, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ramos Arizpe, señaló que este tipo de encuentros contribuyen a reconocer el papel que desempeñan las mujeres dentro de la sociedad y en la construcción de mejores condiciones para el municipio.

“En el PRI tenemos claro que el liderazgo de las mujeres no se negocia: se reconoce, se impulsa y se fortalece. Queremos seguir generando espacios donde puedan expresarse, compartir sus ideas y encontrar oportunidades para participar activamente”, expresó.

Durante la conferencia se contó con la presencia de Ana Lucía Cavazos Cuéllar, secretaria general del ONMPRI en Coahuila, quien acompañó a las asistentes en este ejercicio enfocado en fomentar la comunicación y convivencia entre mujeres.

Santos Rodríguez destacó que desde el comité municipal se continuará respaldando la realización de actividades encaminadas a fortalecer la participación femenina y generar espacios de formación, encuentro y acercamiento con la ciudadanía.

“La participación de las mujeres es fundamental para construir el futuro de Ramos Arizpe y de Coahuila. Somos un partido que escucha y que busca abrir cada vez más espacios para que sus voces y propuestas sean tomadas en cuenta”, agregó. (EDUARDO SERNA).